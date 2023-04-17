В Україні з'явилася оригінальна сімейна модель Kia за $10 500 (фото)

Kia Ray — компактний 3,6-метровий мінівен з незграбним дизайном. Автомобіль примітний асиметричними задніми дверима.

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У Києві з'явився незвичний Kia Ray. Це одна з найнестандартніших моделей у лінійці південнокорейського бренду. Фото рідкісного автомобіля опублікувало видання "Автоцентр".

У автомобіля високий капот та вертикальні задні стійки даху Фото: autocentre.ua

Kia Ray – компактний сімейний мінівен для міста, який випускають з 2011 року. У Південній Кореї він коштує лише від 10 500 доларів, а в Україну ввозиться неофіційно. Нещодавно модель пройшла оновлення.

Мінівен оснащений 1,0-літровим 78-сильним двигуном Фото: autocentre.ua

Мінівен Kia Ray досягає всього 3,6 м завдовжки і 1,6 м завширшки, а в його основі лежить платформа Kia Picanto. Авто відрізняється незграбним дизайном з високим капотом і вертикальними стійками даху.

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Однак найоригінальнішою рисою автомобіля є його асиметричні двері. Зліва встановлені звичайні задні двері, а праворуч – зсувні. Таке рішення полегшує доступ пасажирів на другий ряд із тротуару.

Задні праві двері виконані зсувними Фото: autocentre.ua

На фото потрапила Kia Ray із 1,0-літровим трициліндровим двигуном потужністю 78 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Мотор пропонують у бензиновій версії та із заводським ГБО. Також існує 68-сильний електромобіль Kia Ray EV із запасом ходу 138 км.

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