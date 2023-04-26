Kia готує компактний та недорогий електрокросовер із запасом ходу понад 400 км (фото)

Невеликий електрокросовер Kia EV4 може стати заміною моделі Soul. Міську модель оснастять 170-сильним мотором і запропонують їй на вибір два види батарей.

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В електричній лінійці Kia з'явиться нова модель EV4. Компактний електричний кросовер повинні подати наприкінці 2023 або на початку 2024 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Kia EV4 стане однією з найдоступніших електричних моделей південнокорейської марки. Він буде значно компактнішим, ніж кросовер Kia EV6 і майбутній EV5. За розмірами кросовер можна порівняти з Kia Soul і не виключено, що він прийде на зміну цієї моделі. Ціна також має бути нижчою, ніж у побратимів.

У базовій версії запас ходу електрокара становитиме 400 км Фото: carscoops.com

Судячи з рендерів, дизайн Kia EV4 може бути виконаний саме в стилі Soul – з високим капотом, вертикальними задніми стійками даху та трапецієподібною решіткою радіатора.

Салон буде витриманий у дусі інших електрокарів Kia – з двома великими дисплеями на передній панелі. В обробці використовують екологічно чисті матеріали. Також відомо, що кросовер отримає набір сучасних систем безпеки.

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Новий Kia EV4 збудують на платформі E-GMP, як і інші електрокари марки. Очікується, що його оснастять двигуном потужністю 170 к. с. та запропонують з батареями ємністю 58 та 77 кВт∙год. Вже у базовому виконанні запас ходу становитиме 400 км.

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