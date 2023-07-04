Компактні розміри та яскравий дизайн: представлено найдешевший Kia (фото)

Новий Kia Picanto серйозно змінився зовні та отримав сучасне обладнання. З лінійки зник найпотужніший двигун.

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Презентовано новий Kia Picanto 2024. Компактний хетчбек А-класу пройшов модернізацію і надійде в продаж у Європі та Австралії з осені. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Kia.

Дизайн передньої частини авто повністю змінено Фото: Kia

Дизайн Kia Picanto 2024 зазнав серйозних змін. У хетчбека повністю нова передня частина з широкою решіткою радіатора і тоненькими світлодіодними фарами, з'єднаними світловою вставкою. Діодна смуга з'явилася і на кришці багажника.

Спортивний Kia Picanto GT-Line вирізняється агресивнішим дизайном решітки радіатора, масивними бамперами та 16-дюймовими литими дисками.

Ліхтарі з'єднані смугою, що світиться Фото: Kia

Головна новинка в салоні Kia Picanto 2024 — віртуальна панель приладів, запропонована в дорожчих версіях. Крім того, замінено важіль КПП і спереду і ззаду з'явилися роз'єми USB-C. Розширено і палітру варіантів внутрішнього оздоблення.

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Усі Kia Picanto 2024 оснащені покращеною системою автоматичного гальмування. Серед опцій є адаптивний круїз-круїз-контроль, технології контролю розмітки та "сліпих" зон.

У салоні з'явився віртуальний щиток приладів Фото: Kia

Новий Kia Picanto запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (67 к.с.) і 1,2 л (84 к.с.), а ось топовий літровий турбомотор на 100 к.с. більше не доступний. Можна обрати 5-ступінчасті механічну та роботизовану КПП.

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