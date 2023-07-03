Mitsubishi показали новий бюджетний кросовер зі стильним дизайном (відео)
Новий кросовер має дорожній просвіт 222 мм і чотири режими водіння. У Mitsubishi підтвердили, що новинка отримає сучасне оснащення та аудіосистему Yamaha.
Mitsubishi готують новий компактний кросовер для ринку Індонезії. Модель є розвитком концепт-кара XFC, який був показаний у 2022 році. Про це розповіли на сайті Carscoops.
Новий кросовер Mitsubishi отримає стильний дизайн у фірмовому стилі бренду. Спереду з'явиться роздільна оптика з денними ходовими вогнями у вигляді смуг.
Ззаду встановлять великі ліхтарі, які будуть схожі на передні фари. Більша частина зовнішності кросовера все ще залишається загадкою.
У першому офіційному тизері демонструються деякі особливості кросовера. Відомо, що новинка отримає сучасну інформаційно-розважальну систему з великим дисплеєм і аудіосистему Yamaha.
У Mitsubishi підтвердили, що дорожній просвіт кросовера становитиме 222 мм. Модель матиме чотири режими водіння: "Стандартний", "Гравій", "Мокра дорога" і "Бруд".Важливо
Найімовірніше, новий кросовер не отримає електричної версії. Очікується, що новинка матиме економні бензинові двигуни невеликої потужності.
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