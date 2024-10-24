Новый Kia Sportage 2025 рассекретили до презентации (фото, видео)

Дизайн Kia Sportage претерпит существенные изменения — его выполнят в новом фирменном стиле. Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях.

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Опубликованы официальные тизеры нового Kia Sportage. Компактный кроссовер пройдет плановый фейслифтинг и будет презентован в Южной Корее в ноябре. Об этом сообщает сайт Carscoops.

На тизерах новый Kia Sportage в тени, однако можно разглядеть, что у него полностью новая передняя часть. Ее дизайн выдержан в стиле старшего Kia Sorento — с широкой решеткой радиатора и узкими светодиодными фарами. Сзади видны обновленные фонари. Известно, что таким образом обновят как короткую европейскую, так и удлиненную американскую версию.

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Салон Kia Sportage 2025 на тизерах не показали. Известно, что кроссовер получит увеличенные дисплеи на передней панели.

Сзади обновили фонари Фото: скриншот / YouTube

Двигатели Kia Sportage, скорее всего, останутся без изменений. Это значит, что кроссовер сохранит 1,6-литровые бензиновые турбомоторы мощностью 150 и 180 л.с.

Кроме того, в линейке Kia Sportage 2025 останутся стандартный гибрид на 229 сил и 265-сильный плагин-гибрид (он может проехать до 69 км на электротяге). Кроссовер по-прежнему будет доступен с передним или полным приводом.

Кстати, недавно опубликовали тизеры первого рамного пикапа Kia.

Также Фокус рассказывал о новом спортивном кроссовере Skoda.