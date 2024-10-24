Новый Kia Sportage 2025 рассекретили до презентации (фото, видео)
Дизайн Kia Sportage претерпит существенные изменения — его выполнят в новом фирменном стиле. Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях.
Опубликованы официальные тизеры нового Kia Sportage. Компактный кроссовер пройдет плановый фейслифтинг и будет презентован в Южной Корее в ноябре. Об этом сообщает сайт Carscoops.
На тизерах новый Kia Sportage в тени, однако можно разглядеть, что у него полностью новая передняя часть. Ее дизайн выдержан в стиле старшего Kia Sorento — с широкой решеткой радиатора и узкими светодиодными фарами. Сзади видны обновленные фонари. Известно, что таким образом обновят как короткую европейскую, так и удлиненную американскую версию.Важно
Салон Kia Sportage 2025 на тизерах не показали. Известно, что кроссовер получит увеличенные дисплеи на передней панели.
Двигатели Kia Sportage, скорее всего, останутся без изменений. Это значит, что кроссовер сохранит 1,6-литровые бензиновые турбомоторы мощностью 150 и 180 л.с.
Кроме того, в линейке Kia Sportage 2025 останутся стандартный гибрид на 229 сил и 265-сильный плагин-гибрид (он может проехать до 69 км на электротяге). Кроссовер по-прежнему будет доступен с передним или полным приводом.
Кстати, недавно опубликовали тизеры первого рамного пикапа Kia.
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