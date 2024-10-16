Первый рамный пикап Kia показали на официальных кадрах (фото, видео)
Новый Kia Tasman — среднеразмерный рамный пикап грузоподъемностью 1 тонну. Модель дебютирует в дизельной версии, а в 2026 году ожидается электрический вариант.
Опубликованы официальные тизеры Kia Tasman. Первый рамный пикап Kia презентуют 29 октября на автошоу в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.
Фото и видео позволяют разглядеть дизайн Kia Tasman 2025. Пикап отличается рубленым дизайном с высоким капотом и расширенными крыльями. Передняя часть выдержана в стилистике кроссоверов Kia Telluride и EV9 — с широкой решеткой радиатора и узкими фарами.
Новый Kia Tasman — среднеразмерный пикап, то есть он бросит вызов Ford Ranger, Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Модель будет продаваться в Европе, Азии и Австралии, а вот североамериканский рынок пока под вопросом.
Ожидается, что пикап Kia Tasman дебютирует с 2,2-литровым турбодизелем мощностью примерно 200 л. с. Его грузоподъемность — 1 тонна, также он способен буксировать 3,5-тонный прицеп.
В 2026 году появится электромобиль Kia Tasman, также возможно появление модификации с бензиновым V6. Пикап будут предлагать с задним или полным приводом.
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