Перший рамний пікап Kia показали на офіційних кадрах (фото, відео)

Новий Kia Tasman — середньорозмірний рамний пікап вантажопідйомністю 1 тонну. Модель дебютує в дизельній версії, а в 2026 році очікується електричний варіант.

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Опубліковано офіційні тизери Kia Tasman. Перший рамний пікап Kia презентують 29 жовтня на автошоу в Саудівській Аравії. Про це повідомляється на сайті південнокорейського автовиробника.

Фото і відео дають змогу розгледіти дизайн Kia Tasman 2025. Пікап вирізняється рубаним дизайном із високим капотом та розширеними крилами. Передня частина витримана в стилістиці кросоверів Kia Telluride та EV9 – з широкою решіткою радіатора та вузькими фарами.

Авто вирізняється рубаним дизайном Фото: Kia

Новий Kia Tasman – середньорозмірний пікап, тобто він кине виклик Ford Ranger, Toyota Hilux та Mitsubishi L200. Модель продаватимуть у Європі, Азії та Австралії, а от північноамериканський ринок поки під питанням.

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Очікується, що пікап Kia Tasman дебютує з 2,2-літровим турбодизелем потужністю приблизно 200 к. с. Його вантажопідйомність – 1 тонна, також він здатен буксирувати 3,5-тонний причіп.

Вантажопідйомність Kia Tasman — 1 тонна Фото: Kia

У 2026 році з’явиться електромобіль Kia Tasman, також можлива поява модифікації з бензиновим V6. Пікап пропонуватимуть із заднім або повним приводом.

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