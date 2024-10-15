General Motors показали електрифікований бронеавтомобіль нового покоління (відео)

Бронеавтомобіль GM Next Gen створений на базі пікапа Chevrolet Silverado, проте отримав інноваційну силову установку з електромоторами та дизель-генератором.

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На форумі AUSA 2024 у Вашингтоні General Motors презентували інноваційний бронеавтомобіль Next Gen. Його особливістю є електрифікована силова установка. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Military Times.

Бронеавтомобіль розробили у підрозділі GM Defence, який спеціалізується на військовій техніці. У його основі лежить рамний пікап Chevrolet Silverado 2500 HD.

Гібридна силова установка GM Next Gen подібна до тої, яку встановлювали на Chevrolet Volt. Головну роль у ній грають два електромотори – саме вони обертають колеса.

Пікап отримав електромотори та дизель-генератор Фото: General Motors

Основними перевагами електромоторів є безшумна робота та невеликий тепловий слід, тобто GM Next Gen є менш помітним, аніж звичайні пікапи. Розробники навіть створили спеціальні тихі режими Silent Drive і Silent Watch.

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Для далеких поїздок встановлено мотор-генератор – доопрацьований 2,8-літровий турбодизель Duramax, який виробляє електроенергію для батареї. Примітно, що він може працювати не лише на дизельному пальному, але й на авіаційному керосині JP8.

Салон Chevrolet Silverado майже не зазнав змін Фото: скриншот / YouTube

Бронеавтомобіль GM Next Gen запропонують у версіях на два, чотири та шість місць. Від Chevrolet Silverado йому залишилися цифровий щиток приладів, камери кругового огляду та система стабілізації. Пікап може служити командно-штабною машиною, використовуватися для боротьби з дронами, підвозу боєприпасів чи евакуації поранених.

Примітно, що це не перша подібна розробка General Motors. Раніше в GM Defence створили військову версію електричного Hummer.

Також Фокус розповідав, що перший електромобіль Cadillac Escalade подорожчав у 4 рази за кілька хвилин.