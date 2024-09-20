У ЗСУ з'являться нові всюдиходи-амфібії українського виробництва (фото)

Український всюдихід "ТАХА" може пересуватися по льоду, рухатися по воді та долати перешкоди висотою до метра. Транспортний засіб оснащений економічним дизелем.

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Збройні сили України використовуютимуть нові вітчизняні всюдиходи "ТАХА". Міністерство оборони допустило цю модель до використання в ЗСУ – про це повідомляється на його сайті.

"ТАХА" — український всюдихід-амфібія на колесах низького тиску. Його уже використовують у ЗСУ для евакуації, постачання боєприпасів та продуктів харчування в складних умовах.

Всюдихід може перевозити до 10 осіб або до тонни вантажу

Всюдихід "ТАХА" в базовій версії може перевозити до 10 осіб або до тонни вантажу, також є можливість розмістити в салоні поранених на ношах. Загальний внутрішній об’єм становить 7,8 куб. м.

Транспортний засіб оснащений південнокорейським турбодизелем Doosan. Він здатен розвивати 40 км/год по суші та 6 км/год – по воді. Витрата пального становить 5-8 л/100 км. Установивши додаткові баки (загальний їх об’єм – 327 л) можна збільшити автономність всюдиходу до 65 годин.

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Український всюдихід "ТАХА" може буксирувати 2,4-тонний причіп, долати 35-градусні підйоми та перешкоди висотою до 1 метра. Його колеса пристосовані до руху по сипучих ґрунтах або льоду, а кліренс сягає 600 мм.

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