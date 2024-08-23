Для родини екстремалів: Bombardier презентував легкий і потужний чотиримісний багі (фото)

Can-Am Maverick R Max — чотиримісний багі для найекстремальніших умов. Мотовсюдихід важить трохи більше тонни і оснащений 240-сильним турбомотором.

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Канадський концерн Bombardier презентував новий Can-Am Maverick R Max. Це один із найпотужніших чотиримісних багі на ринку. Мотовсюдихід класу UTV надійшов у продаж за ціною від $39 190. Про це повідомляється на сайті Can-Am.

Мотовсюдихід оснащений 240-сильним турбомотором Фото: Can-Am

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Багі Can-Am Maverick R Max сягає 4,4 м у довжину та важить 1186 кг. Чотириколісний всюдихід вирізняється агресивним футуристичним дизайном. Він отримав світлодіодні оптику та величезні 32-дюймові шини для бездоріжжя, а його кліренс сягає 432 мм. На дах можна встановити багажник із додатковою світлотехнікою.

У салоні встановлено 10,25-дюймовий тачскрін Фото: Can-Am

У салоні встановили чотири окремих крісла. Мотовсюдихід Can-Am Maverick R Max отримав регульоване кермо, цифровий щиток приладів та 10,25-дюймовий сенсорний дисплей, а серед опцій є передня та задня камери.

Кліренс багі сягає 432 мм Фото: Can-Am

1,0-літровий трициліндровий турбомотор Rotax розвиває 240 к. с. та працює в парі з 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Повний привід доповнено знижувальною передачею та блокуванням переднього диференціала. Робочий хід підвіски Can-Am Maverick R Max становить 61 см.

До речі, недавно у Великій Британії презентували двомісний багі з двигуном V8 від Ford Mustang.

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