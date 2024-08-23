Для семьи экстремалов: Bombardier презентовал легкий и мощный четырехместный багги (фото)

Can-Am Maverick R Max — четырехместный багги для самых экстремальных условий. Мотовездеход весит чуть больше тонны и оснащен 240-сильным турбомотором.

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Канадский концерн Bombardier презентовал новый Can-Am Maverick R Max. Это один из самых мощных четырехместных багги на рынке. Мотовездеход класса UTV поступил в продажу по цене от $39 190. Об этом сообщается на сайте Can-Am.

Мотовездеход оснащен 240-сильным турбомотором Фото: Can-Am

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Багги Can-Am Maverick R Max достигает 4,4 м в длину и весит 1186 кг. Четырехколесный вездеход отличается агрессивным футуристическим дизайном. Он получил светодиодную оптику и огромные 32-дюймовые шины для бездорожья, а его клиренс достигает 432 мм. На крышу можно установить багажник с дополнительной светотехникой.

В салоне установлен 10,25-дюймовый тачскрин Фото: Can-Am

В салоне установили четыре отдельных кресла. Мотовездеход Can-Am Maverick R Max получил регулируемый руль, цифровой щиток приборов и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей, а среди опций есть передняя и задняя камеры.

Клиренс багги достигает 432 мм. Фото: Can-Am

1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор Rotax развивает 240 л.с. и работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировкой переднего дифференциала. Рабочий ход подвески Can-Am Maverick R Max составляет 61 см.

Кстати, недавно в Великобритании презентовали двухместный багги с двигателем V8 от Ford Mustang.

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