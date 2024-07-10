Двигатель от Mustang и нет дверей: британцы представили необычный внедорожник (фото)
Ariel Nomad 2 — багги без боковых окон и дверей. Внедорожник оснащен 305-сильной турбочетверкой и способен разогнаться до сотни за 3,4 с.
Британская компания Ariel презентовала второе поколение внедорожника Nomad. Оригинальный багги поступает в продажу по цене от 67 992 фунтов стерлингов ($87 000). Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
Ariel Nomad 2 внешне похож на предшественника, хотя на самом деле его конструкция абсолютно новая и от модели первого поколения оставили только три детали.
Новый Ariel Nomad 2 — классический багги с открытыми дверями, и трубчатым каркасом. У него нет боковых окон или дверей, а за полупрозрачную пластиковую крышу нужно доплачивать.
Размеры Ariel Nomad 2:
- длина — 3398 мм;
- ширина — 1860 мм;
- высота — 1473 мм;
- колесная база — 2395 мм.
В салоне установлены спортивные ковшеобразные кресла, цифровой щиток приборов и небольшой руль, обшитый алькантарой. Вместо багажника — небольшая полочка сзади авто.
Ariel Nomad 2 получил новый двигатель — 2,3-литровую турбочетверку EcoBoost от Ford Mustang и Focus ST. У него есть несколько режимов работы — мощностью от 260 до 305 л. с. Легкий (714 кг) внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 215 км/ч.Важно
Покупателям предлагают 6-ступенчатые механическую или секвентальную КПП. Установлена спортивная подвеска от Eibach, а за замедление отвечают тормоза AP Racing диаметром 290 мм, а вот ABS — опция.
Также можно выбрать 18-дюймовые дорожные или 16-дюймовые внедорожные шины. Ariel Nomad 2 отличается превосходной геометрической проходимостью: его угол въезда составляет 48°, а съезда — 64°.
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