Двигун від Mustang і немає дверей: британці представили незвичний позашляховик (фото)

Ariel Nomad 2 — багі без бокових вікон та дверей. Позашляховик оснащений 305-сильною турбочетвіркою і здатен розігнатися до сотні за 3,4 с.

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Британська компанія Ariel презентувала друге покоління позашляховика Nomad. Оригінальний багі надходить у продаж за ціною від 67 992 фунтів стерлінгів ($87 000). Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Позашляховик оснащений 305-сильним турбомотором Ford EcoBoost

Ariel Nomad 2 зовні схожий на попередника, хоча насправді його конструкція абсолютно нова і від моделі першого покоління залишили тільки три деталі.

Новий Ariel Nomad 2 – класичний багі з відкритими дверима, та трубчастим каркасом. У нього немає бокових вікон чи дверей, а за напівпрозорий пластиковий дах потрібно доплачувати.

Замість багажника ззаду встановили поличку

Розміри Ariel Nomad 2:

довжина – 3398 мм;

ширина – 1860 мм;

висота – 1473 мм;

колісна база – 2395 мм.

У салоні встановлені спортивні ковшеподібні крісла, цифровий щиток приладів та невелике кермо, обшите алькантарою. Замість багажника – невелика поличка ззаду авто.

У салоні встановлено цифровий щиток приладів

Ariel Nomad 2 отримав новий двигун – 2,3-літрову турбочетвірку EcoBoost від Ford Mustang та Focus ST. У нього є кілька режимів роботи – потужністю від 260 до 305 к. с. Легкий (714 кг) позашляховик здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 215 км/год.

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Покупцям пропонують 6-ступінчасті механічну або секвентальну КПП. Встановлена спортивна підвіска від Eibach, а за сповільнення відповідають гальма AP Racing діаметром 290 мм, а от ABS – опція.

Позашляховик отримав спортивні крісла

Також можна обрати 18-дюймові дорожні або 16-дюймові позашляхові шини. Ariel Nomad 2 вирізняється чудовою геометричною прохідністю: його кут в’їзду становить 48°, а з’їзду – 64°.

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