У Києві помітили новітній розкішний кросовер Maybach за 8 мільйонів (фото)

Крососвер Mercedes-Maybach GLS вирізняється яскравим дизайном і розкішним інтер'єром. Його 557-сильний V8 доповнено гібридною установкою.

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В Україну приїхав новий Mercedes GLS 2024 модельного року у версії від Maybach. Один із перших оновлених кросоверів помітили в Києві. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новий Mercedes-Maybach GLS коштує від 8 мільйонів гривень Фото: Topcars UA

Новий Mercedes-Maybach GLS 600 відрізняється збільшеною решіткою радіатора, новими бамперами та оптикою. Особливо нестандартно виглядають повітрезабірники з візерунком решіток у вигляді логотипів Maybach. Стандартними є 22-дюймові литі диски.

У салоні ззаду встановлено окремі крісла з електроприводом і масажем Фото: Mercedes-Benz

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У салоні встановлено нове кермо. Звісно ж, у оздобленні використані дорогі шкіра та дерево. На задньому ряду встановлені два окремих сидіння з електроприводом, вентиляцією та масажем. Також передбачені чотиризонний клімат-контроль та холодильник.

Як і раніше, кросовер Maybach GLS 600 обладнаний 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 557 к. с., доповненим 22-сильною гібридною установкою. Він розганяється до сотні за 4,9 с і розвиває 250 км/год. За комфорт їзди відповідає активна пневмопідвіска. Ціна Mercedes-Maybach GLS 600 в Україні стартує з 8 мільйонів гривень.

До речі, у лінійці Maybach мав зявитися незвичайний електрокросовер, але в Mercedes відмовилися від екстравагантної моделі.

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