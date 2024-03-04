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Авто

В Україні з'явився новий преміальний електрокросовер від BYD та Mercedes (фото)

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Фото: Topcars UA | Denza N7 розробили спільно спеціалісти BYD та Mercedes-Benz

Новий BYD Denza N7 – обтічний 4,86-метровий електрокросовер. Модель пропонують у версіях потужністю від 204 до 530 к. с., а його запас ходу сягає 700 км.

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В Україні з'явилися електромобілі нового китайського преміального бренду Denza. Перший кросовер Denza N7 помітили в Києві. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Марка Denza – спільний проєкт BYD та Mercedes-Benz. Наразі у її лінійці три моделі і N7 – найдешевша з них. Китайський електромобіль в Україні коштує від 45 000 до 55 000 доларів.

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Кросовер вирізняється обтічним дизайном
Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Denza N7 – 4,86-метровий кросовер із елегантним обтічним дизайном. У нього плавні обводи кузова, виражений "ніс" и розкосі фари.

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У салоні на передній панелі встановлено три дисплеї, один із яких призначений для пасажира. Мультимедійна система доповнена технологією розпізнавання обличчя.

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На передній панелі встановлено три дисплеї
Фото: BYD Auto

Новий BYD Denza N7 пропонують у задньопривідних версіях на 204 і 313 к. с., а також у повнопривідному 530-сильному варіанті. Найпотужніший електрокар розганяється до 100 км/год за 3,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Китайський електромобіль BYD Denza N7 обладнаний батареєю ємністю 82,5 кВт∙год. У залежності від версії, запас ходу складає від 630 до 702 км.

До речі, недавно в Україні також з'явився новий компактний кросовер Toyota з витратою 4,1 л на 100 км.

Також Фокус розповідав, що в Києві помітили новітній електрокросовер від Huawei.