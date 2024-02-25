Танцюючий суперкар: представлено незвичайний 1300-сильний електромобіль BYD (відео)

Електромобіль BYD Yangwang U9 потужністю 1306 сил здатен розігнатися до 100 км/год за 2,36 с. Суперкар обладнали інноваційною "розумною" пневмопідвіскою.

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BYD розширює свою преміальну лінійку Yangwang. У Китаї презентували новий суперкар U9. Він надійде у продаж за ціною понад 1,68 млн юанів ($236 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Ззаду встановлене величезне антикрило Фото: BYD Auto

Новий BYD Yangwang U9 – обтічне двомісне купе з дверима в стилі McLaren. У нього тоненькі С-подібні фари, виражений "ніс" і зсунутий вперед салон. Трекова версія моделі отримала обвіс та антикрило.

Кузов BYD Yangwang U9 виготовлений з карбону, проте суперкар виявився доволі важким – 2475 кг. Автомобіль вийшов досить великим.

Суперкар стартує до сотні за 2,36 с Фото: BYD Auto

Розміри BYD YangWang U9:

довжина — 4966 мм;

ширина — 2029 мм;

висота — 1295 мм;

колісна база — 2900 мм.

У салоні встановлені три дисплеї Фото: BYD Auto

Салон BYD Yangwang U9 оздоблений шкірою, Алькантарою та карбоном. Суперкар обладнали трьома дисплеями, один із яких встановлений для пасажира.

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Китайський суперкар BYD Yangwang U9 отримав чотири мотори із загальною віддачею 1306 к. с. та 1680 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год усього за 2,36 с та проїхати ¼ милі (402 м) з місця за 9,78 с. Максимальна швидкість складає 309 км/год.

Фото: BYD Auto

Акумуляторна батарея на 80 кВт∙год дозволяє проїхати 465 км без підзарядки. 800-вольтна архітектура дає можливість зарядитися на 80% у надшвидкому режимі за 10 хвилин.

"Фішкою" BYD Yangwang U9 є його активна пневмопідвіска з індивідуальним керуванням кожним колесом: вона дозволяє електрокару танцювати.

До слова, BYD також готує конкурента Tesla Model S потужністю 1000 сил і з запасом ходу в 700 км.

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