До сотні за 1,5 секунди: розсекречено найшвидший електромобіль у світі (фото)

Електромобіль Ararkis Sandstorm здатен розігнатися до 100 км/год за 1,5 с. У конструкції електрокара використані карбон, алюміній і магній.

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Британський стартап Ararkis Automobili презентував свою дебютну модель Sandstorm. Суперкар стане найшвидшим у світі електрокаром. Його подробиці розкрили на сайті компанії.

Електромобіль назвали на честь планети Аракіс із культового роману "Дюна". А Sandstorm перекладається як "піщаний шторм".

Електрокар розганяється до сотні за 1,5 с

Новий Ararkis Sandstorm вирізняється яскравим дизайном. Широке і низьке купе має величезне лобове скло, виражені крила і велике антикрило. Оригінально виглядають тоненькі діодні фари і ліхтарі. Двері піднімаються догори.

У конструкції суперкара використані карбон, алюміній і магній, причому частина матеріалів отримані шляхом вторинної переробки. Комплектація включає акустику Bose, камери кругового огляду і круїз-контроль.

Запас ходу електромобіля складає 500 км

Електричний суперкар Ararkis Sandstorm отримає двомоторну установку і зможе розганятися до 100 км/год за 1,5 та розвивати швидкість понад 300 км/год. Це буде найшвидший електромобіль у світі, адже навіть 1900-сильний Rimac Nevera стартує до сотні за 1,82 с.

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Батарея на 115 кВт∙год забезпечить запас ходу в 500 км, а зарядити її на 80% у швидкому режимі можна за 30 хвилин.

Виготовлять лише 20 Ararkis Sandstorm

Усього планують випустити 20 Ararkis Sandstorm. Ціна суперкара складе 2 мільйони доларів.

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