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Авто

До сотни за 1,5 секунды: рассекречен самый быстрый электромобиль в мире (фото)

Ararkis Sandstorm, суперкар Ararkis, электрический суперкар
Ararkis Sandstorm — скоростной электрический суперкар

Электромобиль Ararkis Sandstorm способен разогнаться до 100 км/ч за 1,5 с. В конструкции электрокара использованы карбон, алюминий и магний.

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Британский стартап Ararkis Automobili презентовал свою дебютную модель Sandstorm. Суперкар станет самым быстрым в мире электрокаром. Его подробности раскрыли на сайте компании.

Электромобиль назвали в честь планеты Аракис из культового романа "Дюна". А Sandstorm переводится как "песчаный шторм".

Ararkis Sandstorm, суперкар Ararkis, электрический суперкар Fullscreen
Электрокар разгоняется до сотни за 1,5 с

Новый Ararkis Sandstorm отличается ярким дизайном. Широкое и низкое купе имеет огромное лобовое стекло, выраженные крылья и большое антикрыло. Оригинально смотрятся тоненькие диодные фары и фонари. Двери поднимаются кверху.

В конструкции суперкара использованы карбон, алюминий и магний, причем часть материалов получены путем вторичной переработки. Комплектация включает акустику Bose, камеры кругового обзора и круиз-контроль.

электромобиль Ararkis Sandstorm, суперкар Ararkis, электрический суперкар, электрический суперкар Fullscreen
Запас хода электромобиля составляет 500 км

Электрический суперкар Ararkis Sandstorm получит двухмоторную установку и сможет разгоняться до 100 км/ч за 1,5 и развивать скорость более 300 км/ч. Это будет самый быстрый электромобиль в мире, ведь даже 1900-сильный Rimac Nevera стартует до сотни за 1,82 с.

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Батарея на 115 кВт∙ч обеспечит запас хода в 500 км, а зарядить ее на 80% в быстром режиме можно за 30 минут.

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Изготовят только 20 Ararkis Sandstorm

Всего планируют выпустить 20 Ararkis Sandstorm. Цена суперкара составит 2 миллиона долларов.

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