Быстрее "Формулы-1": хорватский электромобиль стал самым скоростным авто в мире (видео)

Электромобиль Rimac Nevera продолжает бить мировые рекорды скорости и разгона. Сверхмощный 1914-сильный суперкар из Хорватии стартует до 100 км/ч менее чем за 2 с.

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Электрический суперкар Rimac Nevera отметился новыми достижениями. За один день он установил сразу 23 мировых рекорда. Видео заездов появилось на Youtube-канале хорватского автопроизводителя.

Рекордные заезды осуществлялись на автодроме ATP в немецком Папенбурге. Замеры производили две независимые команды с высокоточным оборудованием.

Суперкар разогнался до 100 км/ч всего за 1,82 с Фото: скриншот / YouTube

Мировые рекорды устанавливал абсолютно серийный электромобиль Rimac Nevera, обутый в дорожные шины Michelin Cup 2 R. Авто окрасили в черный и зеленый цвета – именно такой окрас был у первого электрокара Мате Римака на базе BMW 3 Series E30.

Суперкар Rimac Nevera обновил ряд своих же рекордов, установленных ранее. Он разогнался до 100 км/ч за 1,82 с, а классические ¼ мили (402 м) с места преодолел за 8,2 с. Таким образом это самый быстрый автомобиль в мире по разгону – болиды "Формулы-1" медленнее.

Заезды провели на автодроме в Германии Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, зафиксированы такие мировые рекорды Rimac Nevera 2023:

разгон до 200 км/ч – за 4,42 с;

0-300 км/ч – 9,23 с;

0-400 км/ч – 21,32 с;

100-200 км/ч – 2,59 с;

0-100-0 км/ч – 4,03 с;

0-200-0 км/ч – 8,86 с;

0-300-0 км/ч – 15,7 с;

0-400-0 км/ч – 29,94 с.

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Также электромобиль Rimac Nevera продемонстрировал рекордный тормозной путь – для остановки со 100 км/ч ему понадобилось всего 29,12 м.

Напомним, что новый Rimac Nevera 2023 оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1914 л. с. Его максимальная скорость ограничена на 412 км/ч, то есть это самый быстрый электромобиль в мире.

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