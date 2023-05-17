Прудкіший за "Формулу-1": хорватський електромобіль став найшвидшим авто у світі (відео)

Електромобіль Rimac Nevera продовжує бити світові рекорди швидкості й розгону. Надпотужний 1914-сильний суперкар із Хорватії стартує до 100 км/год менш ніж за 2 с.

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Електричний суперкар Rimac Nevera відзначився новими здобутками. За один день він встановив одразу 23 світові рекорди. Відео заїздів з'явилося на YouТube каналі хорватського автовиробника.

Рекордні заїзди здійснювалися на автодромі ATP у німецькому Папенбурзі. Заміри робили дві незалежні команди з високоточним обладнанням.

Суперкар розігнався до 100 км/год лише за 1,82 с Фото: скриншот / YouTube

Світові рекорди встановлював абсолютно серійний електромобіль Rimac Nevera, взутий у дорожні шини Michelin Cup 2 R. Авто пофарбували в чорний і зелений кольори — саме таке забарвлення було в першого електрокара Мате Рімака на базі BMW 3 Series E30.

Суперкар Rimac Nevera оновив низку своїх рекордів, встановлених раніше. Він розігнався до 100 км/год за 1,82 с, а класичну 1/4 милі (402 м) із місця подолав за 8,2 с. Отже, це найшвидший автомобіль у світі за розгоном — навіть боліди "Формули-1" повільніші.

Заїзди провели на автодромі в Німеччині Фото: скриншот / YouTube

Крім того, зафіксовано такі світові рекорди Rimac Nevera 2023:

розгін до 200 км/год — за 4,42;

0-300 км/год — 9,23 с;

0-400 км/год — 21,32 с;

100-200 км/год — 2,59 с;

0-100-0 км/год — 4,03 с;

0-200-0 км/год — 8,86 с;

0-300-0 км/год — 15,7 с;

0-400-0 км/год — 29,94 с.

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Також електромобіль Rimac Nevera продемонстрував рекордно малий гальмівний шлях — для зупинки зі 100 км/год йому знадобилося всього 29,12 м.

Нагадаємо, новий Rimac Nevera 2023 оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 1914 к. с. Його максимальна швидкість обмежена на 412 км/год, тобто це найшвидший електромобіль у світі.

Раніше Фокус повідомляв, що Bugatti показали свій найшвидший автомобіль, здатний розвинути 500 км/год.

Також ми писали, що 16-річний Ford випадково встановив світовий рекорд швидкості.