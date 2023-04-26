Новий флагманський суперкар Ferrari розсекретили задовго до прем'єри (фото)

Зовні Ferrari SF90 Versione Speciale можна розпізнати завдяки новому кузовному обвісу. Також суперкар стане потужнішим за стандартне купе.

Related video

Заряджену версію суперкара Ferrari SF90 Stradale вперше помітили на дорогах повністю без камуфляжу. Знімки авто було опубліковано на сайті CarBuzz.

Автомобіль отримає назву Ferrari SF90 Versione Speciale та стане новою флагманською моделлю бренду. Це буде трековий суперкар, допущений для доріг загального користування.

Зовні новинку можна розпізнати завдяки новому кузовному обвісу. На капоті з'явилися характерні заглибини.

На капоті суперкара помітні нові заглибини Фото: instagram.com/prodrivercz

Ззаду з'явилося антикрило для більшої притискної сили. Також суперкар отримає нову задню оптику у вигляді світлодіодної лінії.

Ferrari SF90 Versione Speciale отримає нову задню оптику Фото: instagram.com/prodrivercz

Очікується, що Ferrari SF90 Versione Speciale буде набагато швидшим на треку, ніж стандартна версія. У цьому допоможе збільшена притискна сила та зниження ваги моделі.

Суперкар збереже гібридну силову установку з 4,0-літровим турбованим двигуном V8 та трьома електромоторами. Стандартний Ferrari SF90 Stradale має потужність 1000 к.с., але для зарядженої версії віддача збільшиться.

Важливо

В Україні помітили флагманський суперкар Ferrari потужністю 1000 сил (фото)

Прем'єра Ferrari SF90 Versione Speciale відбудеться до кінця 2023 року. Ціна суперкара перевищить 500 тисяч доларів.

Раніше Фокус писав, що тюнінг-ательє Mansory випустило унікальний пакет доробок для суперкара з відкритим верхом Ferrari SF90 Spider.