Новый флагманский суперкар Ferrari рассекретили задолго до премьеры (фото)

Внешне Ferrari SF90 Versione Speciale можно распознать благодаря новому кузовному обвесу. Также суперкар станет мощнее стандартного купе.

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Заряженную версию суперкара Ferrari SF90 Stradale впервые заметили на дорогах полностью без камуфляжа. Снимки авто опубликовали на сайте CarBuzz.

Автомобиль получит название Ferrari SF90 Versione Speciale и станет новой флагманской моделью бренда. Это будет трековый суперкар, допущенный для дорог общего пользования.

Внешне новинку можно распознать благодаря новому кузовному обвесу. На капоте появились характерные углубления.

На капоте суперкара заметны новые углубления Фото: instagram.com/prodrivercz

Сзади появилось антикрыло для большей прижимной силы. Также суперкар получит новую заднюю оптику в виде светодиодной полосы.

Ferrari SF90 Versione Speciale получит новую заднюю оптику Фото: instagram.com/prodrivercz

Ожидается, что Ferrari SF90 Versione Speciale будет гораздо быстрее на треке, чем стандартная версия. В этом поможет увеличенная прижимная сила и снижение веса модели.

Суперкар сохранит гибридную силовую установку с 4,0-литровым турбированным двигателем V8 и тремя электромоторами. Стандартный Ferrari SF90 Stradale обладает мощностью 1000 л.с., но для заряженной версии отдача увеличится.

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Премьера Ferrari SF90 Versione Speciale состоится до конца 2023 года. Цена суперкара превысит 500 тысяч долларов.

Ранее Фокус писал, что тюнинг-ателье Mansory выпустило уникальный пакет доработок для суперкара с открытым верхом Ferrari SF90 Spider.