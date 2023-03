Море карбона и 1100 сил: тюнеры доработали самый быстрый суперкар Ferrari (фото)

Тюнингованный Ferrari SF90 Spider получил огромное количество деталей кузова из карбона. Двигатель суперкара также подвергся доработкам и стал мощнее.

Related video

Тюнинг-ателье Mansory выпустило уникальный пакет доработок для суперкара с открытым верхом Ferrari SF90 Spider. Подробности о проекте рассказали на сайте компании.

Суперкар Mansory F9XX — Tempesta Celeste получил множество внешних и внутренних доработок. Они включают новые кузовные элементы из карбона и новые колесные диски.

Спереди появился новый капот со вставками из углеволокна, а также новый сплиттер. Помимо этого суперкар оснастили карбоновыми боковыми юбками.

Mansory Ferrari F9XX Tempesta Celeste отличается огромным количеством деталей из карбона Фото: Mansory

Уникальной чертой проекта является двойной задний спойлер, который имитирует плавники. В них разместили дополнительные стоп-сигналы.

Задний спойлер состоит из нескольких частей Фото: Mansory

Сзади разместились четыре выхлопных патрубка и массивный диффузор. Складная крышка также выполнена из карбона.

Крыша суперкара выполнена из углеволокна Фото: Mansory

Интерьер выполнен из кожи нежно-голубого цвета. Пассажирское сиденье и некоторые элементы салона окрашены в белый цвет.

Суперкар получил двухцветный интерьер Фото: Mansory

Mansory доработали и 4,0-литровый турбированный двигатель V8, который теперь выдает 980 л.с. и 980 Нм крутящего момента. Он дополнен тремя электромоторами, а общая отдача силовой установки составляет 1100 л.с.

Mansory F9XX — Tempesta Celeste способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,4 секунды. Максимальная скорость составляет 355 км/ч.

Важно

Золото в салоне и 900 сил: Гелендваген превратили в экстравагантный спорткар (видео)

Mansory выпустит только три экземпляра F9XX Tempesta Celeste. Каждый из них будет уникальным, поскольку автомобили являются частью серии "One of One".

Ранее Фокус рассказал, что знаменитое немецкое ателье Mansory представило очередной экстравагантный проект на базе Rolls-Royce Cullinan.