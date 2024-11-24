Мужчина полюбил 96-летнюю женщину в доме престарелых: они поженились (фото)

Пара начала вместе ужинать, гулять во дворе и заниматься спортом. Через несколько месяцев отношений они решили пожениться.

98-летний долгожитель из города Остин (США) полюбил и женился на 96-летней женщине, с которой познакомился в доме престарелых. Романтической историей поделились журналисты газеты The Washington Post.

Бернард Снайдер и Джо Картрайт овдовели: она в 2014 году, а он — в 2023 году. Мужчина признается, что после пережитой потери не планировал заводить новые отношения, но судьба решила иначе.

Однажды Снайдер набрался смелости и пригласил женщину на свое 98-летие. Во время праздника он так и не решился признаться в своих чувствах, но потом, по совету двоюродного брата, подарил избраннице букет роз и шоколадное мороженое. За это Картрайт поцеловала его в щеку.

Бернард Снайдер и Джо Картрайт стали супругами Фото: The Washington Post

Позже пенсионеры начали вместе ужинать, гулять во дворе и заниматься спортом. Через несколько месяцев Бернард решил жениться и сделал Джо предложение. "Мы находимся на конечном этапе нашей жизни, но все равно влюбились друг в друга", — отметил американец.

По его словам, Джо не хотела выходить замуж в таком почтенном возрасте, но потом изменила свое мнение. Более того, их решение поддержали дети.

В пятницу, 1 ноября, пара сыграла свадьбу. После церемонии они посетили могилы своих покойных партнеров и оставили там цветы. "Это было очень мило. Каждый раз, когда думаю об этом, текут слезы", — признается дочь Картрайт.

Напомним, ранее Фокус писал, что 46-летняя Эми Спаркс из Мичигана (США) вышла замуж за 21-летнего Брайса — лучшего друга своего сына. Женщину очень беспокоила 25-летняя разница в возрасте, однако она не смогла сдержать чувств.

Также мы рассказывали, что смертельно больной Джон МакМехон, бывший помощник менеджера городского совета Глазго (Великобритания), за считанные месяцы до смерти женился на "любви всей своей жизни". Свадьба пары состоялась в местном хосписе Марии Кюри.