Чоловік покохав 96-річну жінку в будинку для людей похилого віку: вони одружилися (фото)

Пара почала разом вечеряти, гуляти у дворі та займатися спортом. Через кілька місяців стосунків вони вирішили одружитися.

98-річний довгожитель з міста Остін (США) покохав та одружився з 96-річною жінкою, з якою познайомився у будинку для людей похилого віку. Романтичною історією поділились журналісти газети The Washington Post.

Бернард Снайдер та Джо Картрайт овдовіли: вона у 2014 році, а він — у 2023 році. Чоловік зізнається, що після пережитої втрати не планував заводити нові стосунки, але доля вирішила інакше.

Одного разу Снайдер набрався сміливості й запросив жінку на своє 98-річчя. Під час свята він так і не наважився зізнатися у своїх почуттях, але потім, за порадою двоюрідного брата, подарував обраниці букет троянд і шоколадне морозиво. За це Картрайт поцілувала його в щоку.

Бернард Снайдер та Джо Картрайт стали подружжям Фото: The Washington Post

Згодом пенсіонери почали разом вечеряти, гуляти у дворі та займатися спортом. Через кілька місяців Бернард вирішив одружитися і зробив Джо пропозицію. "Ми перебуваємо на кінцевому етапі нашого життя, але все одно закохалися одне в одного", — зазначив американець.

За його словами, Джо не хотіла виходити заміж у такому поважному віці, але потім змінила свою думку. Ба більше, їхнє рішення підтримали діти.

У п’ятницю, 1 листопада, пара зіграла весілля. Після церемонії вони відвідали могили своїх покійних партнерів та залишили там квіти. "Це було дуже мило. Щоразу, коли думаю про це, течуть сльози", — зізнається дочка Картрайт.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 46-річна Емі Спаркс з Мічигану (США) вийшла заміж за 21-річного Брайса — найкращого друга свого сина. Жінку дуже непокоїла 25-річна різниця у віці, однак вона не змогла стримати почуттів.

Також ми розповідали, що смертельно хворий Джон МакМехон, колишній помічник менеджера міської ради Глазго (Велика Британія), за лічені місяці до смерті побрався з "коханням всього свого життя". Весілля пари відбулось у місцевому хоспісі Марії Кюрі.