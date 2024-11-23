Молодята зібралися у круїз на медовий місяць: їх відмовились поселяти разом через вік (фото)

Вікова політика перевізника Royal Caribbean передбачає, що гість, молодший за 21 рік, не може потрапити на борт корабля, якщо його не супроводжує хтось зі старших.

Молодята вирушили у весільну подорож, не врахувавши, що через надто молодий вік їх можуть не заселити в один готельний номер. Детальніше про цю історію написало видання Newsweek.

19-річна Саванна Сталлінгс вийшла заміж за свого 20-річного хлопця Тая Вокера всього після одного року стосунків. Пара готувалася вирушити в 30-годинний круїз на лайнері Royal Caribbean із зупинки в Південній Кароліні (США) й забронювала готель у Небрасці, щоб відпочити вночі, але там на них чекав "неприємний сюрприз".

"Коли ми приїхали у готель опівночі, нам відмовили у заселені через надто юний вік. Показали свідоцтво про шлюб, але це не допомогло. Навіть задумались над тим, щоб спати в машині", — розповідає Сталлінгс.

Пара спробувала попитала щастя в чотирьох інших готелях, однак їм всюди відмовляли. Врешті-решт, у п'ятому закладі молодому подружжю таки дозволили залишитися разом на ніч, але перед тим персонал телефонував до їхніх батьків, аби отримати відповідний дозвіл.

Ця історія зібрала велику кількість переглядів у TikTok. Користувачі мережі почали активно обговорювати курйозний випадок у коментарях.

Дехто поділився власним досвідом. "Я одружився у 18 років. Готелі, круїзи, оренда автомобілів – все це для нас робили як виняток для одружених пар", — написав один з учасників обговорення.

Фото: колаж Фокус

"Можливо, ми молоді, але багато думали про одруження. У нас чіткі пріоритети, ми — щасливі, і ніхто цього не змінять", — стверджує наречена.

До речі, вікова політика перевізника Royal Caribbean, яку можна знайти на сайті компанії, передбачає, що гість, молодший за 21 рік, не може потрапити на борт корабля, якщо його не супроводжує хтось зі старших. Однак це правило не поширюється на військових, які перебувають на службі, а також на неповнолітніх подружніх пар, якщо вони можуть надати відповідні докази.

Під час круїзу Саванна й Тай ще кілька разів проходили ідентифікацію і, серед іншого, не змогли потрапити на екскурсії, які проводили на кораблі, але закохані й без того гарно провели час.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 67-річного мандрівника, який детально розповів на Reddit про свій досвід перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів "Bare Necessities". Згідно з розповіддю, капітан корабля робить оголошення, коли пасажири можуть роздягнутися. Зазвичай це відбувається приблизно через тридцять хвилин після виходу з порту.