Молодожены собрались в круиз на медовый месяц: их отказались поселять вместе из-за возраста (фото)

Возрастная политика перевозчика Royal Caribbean предусматривает, что гость младше 21 года не может попасть на борт корабля, если его не сопровождает кто-то из старших.

Молодожены отправились в свадебное путешествие, не учтя, что из-за слишком молодого возраста их могут не заселить в один гостиничный номер. Подробнее об этой истории написало издание Newsweek.

19-летняя Саванна Сталлингс вышла замуж за своего 20-летнего парня Тая Уокера всего после одного года отношений. Пара готовилась отправиться в 30-часовой круиз на лайнере Royal Caribbean с остановки в Южной Каролине (США) и забронировала отель в Небраске, чтобы отдохнуть ночью, но там их ждал "неприятный сюрприз".

"Когда мы приехали в отель в полночь, нам отказали в заселении из-за слишком юного возраста. Показали свидетельство о браке, но это не помогло. Даже задумались над тем, чтобы спать в машине", — рассказывает Сталлингс.

Пара попытала счастья в четырех других отелях, однако им везде отказывали. В конце концов, в пятом заведении молодым супругам таки позволили остаться вместе на ночь, но перед тем персонал звонил к их родителям, чтобы получить соответствующее разрешение.

Эта история собрала большое количество просмотров в TikTok. Пользователи сети начали активно обсуждать курьезный случай в комментариях.

Кое-кто поделился собственным опытом. "Я женился в 18 лет. Отели, круизы, аренда автомобилей — все это для нас делали в качестве исключение для женатых пар", — написал один из участников обсуждения.

Фото: коллаж Фокус

"Возможно, мы молоды, но много думали о женитьбе. У нас четкие приоритеты, мы — счастливы, и никто этого не изменят", — утверждает невеста.

Кстати, возрастная политика перевозчика Royal Caribbean, которую можно найти на сайте компании, предусматривает, что гость младше 21 года не может попасть на борт корабля, если его не сопровождает кто-то из старших. Однако это правило не распространяется на военных, находящихся на службе, а также на несовершеннолетних супружеских пар, если они могут предоставить соответствующие доказательства.

Во время круиза Саванна и Тай еще несколько раз проходили идентификацию и, среди прочего, не смогли попасть на экскурсии, которые проводили на корабле, но влюбленные и без того хорошо провели время.

Напомним, ранее Фокус писал о 67-летнем путешественнике, который подробно рассказал на Reddit о своем опыте пребывания на борту крупнейшего в мире круизного лайнера для нудистов "Bare Necessities". Согласно рассказу, капитан корабля делает объявление, когда пассажиры могут раздеться. Обычно это происходит примерно через тридцать минут после выхода из порта.