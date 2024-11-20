На аукцион выставили редкий винтажный Ferrari известных кинозвезд (фото)

Изготовлено всего 442 купе Ferrari 275 GTB. Авто Джейн Фонды оснащено 3,3-литровым 280-сильным V12 и способно развить 246 км/ч.

В Италии выставили на продажу Ferrari 275 GTB 1966 года. За суперкар планируют получить несколько миллионов долларов. Об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's, который отвечает за его продажу.

Изготовлено всего 442 Ferrari 275 GTB Фото: RM Sotheby's

Высокая цена обусловлена двумя факторами. Во-первых, суперкар Ferrari 275 GTB — ценная коллекционная модель. Его считают последним классическим Ferrari.

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Всего изготовили всего 442 купе Ferrari 275 GTB с 3,3-литровым 280-сильным V12. С 5-ступенчатой механической КПП авто способно разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 246 км/ч.

Суперкар прошел реставрацию Фото: RM Sotheby's

Во-вторых, это авто имело мало известных владельцев. В 1966 году его приобрели французский режиссер Роже Вадим и его жена, голливудская актриса Джейн Фонда.

Авто оснащено 280-сильным V12 Фото: RM Sotheby's

Звездную пару неоднократно видели в этом Ferrari 275 GTB и сохранилось немало фотографий. В частности, именно на этом авто Джейн Фонда возвращалась домой из роддома с новорожденной дочерью Ванессой.

Роже Вадим и Джейн Фонда активно эксплуатировали Ferrari 275 GTB Фото: RM Sotheby's

В 1968 году супруги продали суперкар Ferrari и он неоднократно менял владельцев. В течение последних пяти лет авто проходило реставрацию.

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