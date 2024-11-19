Их существует всего 5: на аукцион выставили уникальный "Гелендваген" с V12 (фото)
Выпущено всего 5 Mercedes G63 AMG 2002 года. Раритетный внедорожник оснащен 6,3-литровым V12 мощностью 440 сил.
В Дубае на аукцион RM Sotheby's выставили необычный Mercedes-Benz G-Class 2002 года. За невзрачный, на первый взгляд, "Гелендваген" планируют получить от 350 000 до 400 000 долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.
Дело в том, что это первый Mercedes G63 AMG Mercedes. Мало того, в отличие от современных G63 с V8 под капотом, внедорожник оснащен двигателем V12. Этот 6,3-литровый мотор развивает 440 л. с. и работает в паре с 5-ступенчатым автоматом.Важно
В 2002 году собрали всего 5 таких "Гелендвагенов" и о них мало кто знает — это была секретная модель для избранных. После этого в течение 10 лет Mercedes G-Class с V12 не производили — только в 2012 году появилась версия G65, которая стала значительно более массовой.
Именно этот белый Mercedes G63 AMG V12 до 2023 года был в гараже королевской семьи ОАЭ и проехал всего 44 509 км. Его салон отделан кожей и деревом, а оснащение включает 18-дюймовые диски, люк, парктроник, телевизор, CD-чейнджер и подогрев сидений. Примечательно, что "Гелендваген" является семиместным.
Между прочим, недавно презентовали самый мощный и быстрый "Гелендваген" на 980 сил.
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