Их существует всего 5: на аукцион выставили уникальный "Гелендваген" с V12 (фото)

Выпущено всего 5 Mercedes G63 AMG 2002 года. Раритетный внедорожник оснащен 6,3-литровым V12 мощностью 440 сил.

В Дубае на аукцион RM Sotheby's выставили необычный Mercedes-Benz G-Class 2002 года. За невзрачный, на первый взгляд, "Гелендваген" планируют получить от 350 000 до 400 000 долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Mercedes G63 AMG внешне не отличается от стандартного "Гелендвагена" Фото: RM Sotheby's

Дело в том, что это первый Mercedes G63 AMG Mercedes. Мало того, в отличие от современных G63 с V8 под капотом, внедорожник оснащен двигателем V12. Этот 6,3-литровый мотор развивает 440 л. с. и работает в паре с 5-ступенчатым автоматом.

Салон отделан кожей и деревом Фото: RM Sotheby's

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В 2002 году собрали всего 5 таких "Гелендвагенов" и о них мало кто знает — это была секретная модель для избранных. После этого в течение 10 лет Mercedes G-Class с V12 не производили — только в 2012 году появилась версия G65, которая стала значительно более массовой.

Под капотом установили 6,3-литровый V12 на 440 сил Фото: RM Sotheby's

Именно этот белый Mercedes G63 AMG V12 до 2023 года был в гараже королевской семьи ОАЭ и проехал всего 44 509 км. Его салон отделан кожей и деревом, а оснащение включает 18-дюймовые диски, люк, парктроник, телевизор, CD-чейнджер и подогрев сидений. Примечательно, что "Гелендваген" является семиместным.

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