Їх існує лише 5: на аукціон виставили унікальний "Гелендваген" із V12 (фото)
Виготовлено лише 5 Mercedes G63 AMG 2002 року. Раритетний позашляховик оснащений 6,3-літровим V12 потужністю 440 сил.
У Дубаї на аукціон RM Sotheby’s виставили незвичний Mercedes-Benz G-Class 2002 року. За непоказний, на перший погляд, "Гелендваген" планують отримати від 350 000 до 400 000 доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.
Річ у тім, що це перший Mercedes G63 AMG. Мало того, на відміну від сучасних G63 з V8 під капотом, позашляховик оснащений двигуном V12. Цей 6,3-літровий мотор розвиває 440 к. с. і працює в парі з 5-ступінчастим автоматом.Важливо
У 2002 році зібрали лише 5 таких "Гелендвагенів" і про них мало хто знає — це була секретна модель для обраних. Після цього упродовж 10 років Mercedes G-Class із V12 не виготовляли — лише в 2012 році з’явилася версія G65, яка стала значно масовішою.
Конкретно цей білий Mercedes G63 AMG V12 до 2023 року був у гаражі королівської родини ОАЕ і проїхав усього 44 509 км. Його салон оздоблений шкірою та деревом, а оснащення включає 18-дюймові диски, люк, парктронік, телевізор, CD-чейнджер та підігрів сидінь. Примітно, що "Гелендваген" є семимісним.
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