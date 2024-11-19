Їх існує лише 5: на аукціон виставили унікальний "Гелендваген" із V12 (фото)

Виготовлено лише 5 Mercedes G63 AMG 2002 року. Раритетний позашляховик оснащений 6,3-літровим V12 потужністю 440 сил.

У Дубаї на аукціон RM Sotheby’s виставили незвичний Mercedes-Benz G-Class 2002 року. За непоказний, на перший погляд, "Гелендваген" планують отримати від 350 000 до 400 000 доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Mercedes G63 AMG зовні не відрізняється від стандартного "Гелендвагена" Фото: RM Sotheby's

Річ у тім, що це перший Mercedes G63 AMG. Мало того, на відміну від сучасних G63 з V8 під капотом, позашляховик оснащений двигуном V12. Цей 6,3-літровий мотор розвиває 440 к. с. і працює в парі з 5-ступінчастим автоматом.

Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: RM Sotheby's

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У 2002 році зібрали лише 5 таких "Гелендвагенів" і про них мало хто знає — це була секретна модель для обраних. Після цього упродовж 10 років Mercedes G-Class із V12 не виготовляли — лише в 2012 році з’явилася версія G65, яка стала значно масовішою.

Під капотом встановили 6,3-літровий V12 на 440 сил Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей білий Mercedes G63 AMG V12 до 2023 року був у гаражі королівської родини ОАЕ і проїхав усього 44 509 км. Його салон оздоблений шкірою та деревом, а оснащення включає 18-дюймові диски, люк, парктронік, телевізор, CD-чейнджер та підігрів сидінь. Примітно, що "Гелендваген" є семимісним.

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