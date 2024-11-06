Старий 34-річний Mercedes S-Class пішов із молотка за ціною нового Ferrari (відео)

Купе Mercedes S-Class W126 отримало 6,2-літровий V8 потужністю понад 500 сил, а також покращену підвіску та нові гальма. Салон оздобили дорогою шкірою та деревом.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали купе Mercedes-Benz S-Class W126 1990 року. За непоказний, на перший погляд, автомобіль віддали 560 000 доларів – як за новий Ferrari Purosangue. Про це повідомляється на сайті аукціону.

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Річ у тім, що цей Mercedes 560 SEC не лише відреставрували, але й модернізували в каліфорнійському тюнінг-ательє Bespoke Orange County. Під капот авто встановили 6,2-літровий V8 від AMG потужністю понад 500 сил, доповнений спортивним вихлопом. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП.

Купе отримало 6,2-літровий V8 Фото: Bring a Trailer

Крім того, Mercedes W126 Bespoke отримав самоблокувальний диференціал і збільшені гальма, а його підвіску модернізували. З’явилися ксенонові фари, обвіс та 17-дюймові диски із сучасними шинами Michelin Pilot Sport, а крила купе помітно розширені.

Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: Bring a Trailer

Салон Mercedes 560 SEC оздобили дорогою шкірою та деревом. Усередині встановили спортивні сидіння Recaro з електроприводом, а також замінили кермо та прилади. Також купе отримало люк у даху та потужну акустику McIntosh із 11 динаміками.

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