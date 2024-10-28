Звезда 80-х: в Украину привезли культовый суперкар Ferrari (видео)

Ferrari Testarossa — один из самых знаменитых суперкаров 80-х. Авто оснащено оппозитным 12-цилиндровым двигателем и способно развить 290 км/ч.

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В Украину приехал знаменитый суперкар Ferrari Testarossa. Культовое купе заметили в Киеве на автовозе. Видео с ним опубликовал на Facebook блогер Roma Urraco.

По его данным, это первый Ferrari Testarossa в Украине. Суперкар окрашен в фирменный красный цвет Rosso Corsa и имеет коричневый салон.

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Как известно, суперкар Ferrari Testarossa — одна из самых легендарных спортивных моделей 80-х годов и главный конкурент Lamborghini Countach. Авто стало символом эпохи яппи и снялось в десятках фильмов.

Суперкар заметили в Киеве на эвакуаторе на эвакуаторе Фото: Скриншот

Двухместное среднемоторное купе выпускали с 1984 по 1991 год и всего собрали 7177 авто. Средняя цена Ferrari Testarossa в наше время составляет примерно 150 000 долларов.

Купе Ferrari Testarossa оснащалось оппозитным 12-цилиндровым двигателем объемом 4,9 л, который в разные годы развивал от 370 до 390 сил. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,7-6 с, а максимальная скорость составляет 290 км/ч.

Ранее в Киеве видели итальянского конкурента BMW M3 с двигателем Ferrari.

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