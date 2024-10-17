В Киеве засветился итальянский конкурент BMW M3 с двигателем Ferrari (фото)

Спортивный седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio оснащен 510-сильным V6 твин-турбо разработки Ferrari. Он способен разогнаться до сотни за 3,9 с и развить 307 км/ч.

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В Киеве сфотографировали седан Alfa Romeo Giulia 2017 года в топовой заряженной версии Quadrifoglio. Спортивная модель является редкостью в Украине. Ее фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Главная "фишка" Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio скрывается под капотом. Спортивный седан оснащен 2,9-литровым V6 твин-турбо, разработанным специалистами Ferrari. Он развивает 510 л. с. и 600 Н∙м.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio способна разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 307 км/ч. С такими характеристиками итальянский седан является конкурентом BMW M3 и Mercedes-AMG C63.

Автомобиль выпускался с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической КПП, а за доплату предлагался полный привод. Конечно же, доработана ходовая седана и установлены увеличенные тормоза и 19-дюймовые диски с низкопрофильной резиной.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Alfa Romeo

Отличить вариант Quadrifoglio от стандартной Alfa Romeo Giulia можно по более агрессивной передней части, обвесу, спойлеру и четырем выхлопным трубам. В салоне появились спортивные руль и сиденья, а в отделке использованы кожа и карбон.

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