Неприметный раритет: в Киеве заметили малоизвестного конкурента BMW M3 от Volvo (фото)
Заряженный седан Volvo S60 R оснащен 300-сильным турбомотором и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с. Спортивная модель внешне почти не отличается от стандартного S60.
В Киеве сфотографировали Volvo S60 2006 года в заряженной R-версии. Такой спортивный седан является раритетом на украинских дорогах. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Седан Volvo S60 R стал преемником модели 850 R и позиционировался, как шведский конкурент BMW M3 и Audi S4. Модель выпускалась небольшими сериями и о ней не все знали.
Volvo S60 R оснащен 2,5-литровым пятицилиндровым турбомотором на 300 л.с. и 400 Н∙м. Модель предлагалась с 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП.Важно
Спортивный седан Volvo способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, доработана подвеска авто и установлены увеличенные тормоза.
Примечательно, что заряженная версия внешне мало чем отличается от стандартного Volvo S60. Седан получил иные бамперы, скромный обвес, почти незаметный спойлер и особые 17-дюймовые диски. В салоне установлены спортивные передние сиденья.
Между прочим, недавно в Киеве обнаружили мощный седан Volvo 90-х в новом состоянии.
Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли 630-сильный универсал Audi.