Неприметный раритет: в Киеве заметили малоизвестного конкурента BMW M3 от Volvo (фото)

Заряженный седан Volvo S60 R оснащен 300-сильным турбомотором и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с. Спортивная модель внешне почти не отличается от стандартного S60.

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В Киеве сфотографировали Volvo S60 2006 года в заряженной R-версии. Такой спортивный седан является раритетом на украинских дорогах. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Седан Volvo S60 R стал преемником модели 850 R и позиционировался, как шведский конкурент BMW M3 и Audi S4. Модель выпускалась небольшими сериями и о ней не все знали.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Volvo

Volvo S60 R оснащен 2,5-литровым пятицилиндровым турбомотором на 300 л.с. и 400 Н∙м. Модель предлагалась с 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП.

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Спортивный седан Volvo способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, доработана подвеска авто и установлены увеличенные тормоза.

Примечательно, что заряженная версия внешне мало чем отличается от стандартного Volvo S60. Седан получил иные бамперы, скромный обвес, почти незаметный спойлер и особые 17-дюймовые диски. В салоне установлены спортивные передние сиденья.

Между прочим, недавно в Киеве обнаружили мощный седан Volvo 90-х в новом состоянии.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли 630-сильный универсал Audi.