Их выпустили всего 660: в Украину привезли самый быстрый универсал в мире (фото)

Спортивный универсал Audi RS6 Avant GT оснащен 630-сильным V8 твин-турбо. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 305 км/ч.

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В Украину приехал эксклюзивный заряженный универсал Audi RS6 Avant GT. Его презентовали в начале 2024 года и выпустили лимитированной серией из 660 машин. Авто появилось в Хмельницком, сообщает Auto-Consulting.

Новый Audi RS6 Avant GT — эксклюзивная версия модели стоимостью более 220 000 евро. Его 4,0-литровый V8 твин-турбо доработан и развивает 630 л.с. и 850 Н∙м.

Универсал оснащен 630-сильным V8 твин-турбо V8. Фото: Auto-consulting Разгон до сотни занимает 3,3 с Фото: Auto-consulting

С 8-ступенчатым автоматом спортивный универсал Audi способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с, а до 200 км/ч — за 11,5 с. Максимальная скорость ограничена на 305 км/ч. Это самый быстрый универсал в мире, который вполне может соперничать с суперкарами.

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Audi RS6 GT получил новый межосевой дифференциал, а также спортивный выхлоп, регулируемую пневмоподвеску и карбоново-керамические тормоза.

От стандартного Audi RS6 Avant вариант GT отличается особой решеткой радиатора, более агрессивными бамперами и увеличенным спойлером на крыше. Кроме того, появились карбоновый декор и 22-дюймовые диски.

Универсал получил спортивные кресла Фото: Auto-consulting Салон отделан карбоном и алькантарой Фото: Auto-consulting

Салон Audi RS6 Avant GT отделан карбоном и алькантарой. Универсал получил спортивные передние сиденья, а его комплектация включает матричную оптику, проекцию на лобовое стекло, панорамную крышу и мощную акустику Bang&Olufsen.

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