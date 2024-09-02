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Авто

Представлен новый Audi Q5 2025: как изменился премиальный кроссовер (фото)

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Фото: Audi | Новый Audi Q5 начнут продавать уже в этом месяце

Кроссовер Audi Q5 2025 стал выразительнее на вид и современнее внутри. Все бензиновые и дизельные версии модели теперь стали гибридами.

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В Германии презентовали новый Audi Q5 третьего поколения. Премиальный кроссовер поступит в продажу в ЕС уже в этом месяце по цене от 52 300 евро. Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Audi Q5, новый Audi Q5, кроссовер Audi Fullscreen
Дизайн Audi Q5 стал более элегантным
Фото: Audi

Дизайн Audi Q5 2025

Кроссовер Audi Q5 выполнен в новом фирменном стиле и напоминает новые Audi A5 и Q6 e-tron. Линии кузова стали более плавными, решетка радиатора — шире, а фары — тоньше. Кстати, передняя оптика может быть матричной, а задняя — получила органические диоды (OLED). Интересно, что специальный фонарь в спойлере может проецировать изображение.

новый Audi Q5, кроссовер Audi Fullscreen
В фонарях использована OLED-оптика OLED-оптика
Фото: Audi

В основе Audi Q5 2025 лежит современная платформа РРС. Кроссовер несколько крупнее предшественника.

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Салон и комплектация Audi Q5 2025 Audi Q5 2025

Интерьер Audi Q5 2025 сохраняет знакомую компоновку и стал более современным. На передней панели установили три дисплея: виртуальный щиток приборов, 14,5-дюймовый тачскрин мультимедийной системы (она создана на базе Android), а также отдельный 10,9-дюймовый экран для переднего пассажира.

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На передней панели установили три дисплея
Фото: Audi

Кроме того, доступна проекция на лобовое стекло. Вместо рычага КПП установлены кнопки. Кресла второго ряда имеют горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинки.

Базовая комплектация Audi Q5 2025 расширена и теперь включает парктроник, круиз-контроль с ограничителем скорости, системы распознавания знаков и контроля усталости водителя. Среди опций есть 685-ваттная акустика Bang&Olufsen.

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Задние сиденья имеют регулировку
Фото: Audi

Новый Audi Q5, характеристики

Все Audi Q5 2025 получили 48-вольтную "мягкую" гибридную установку. Со старта стандартная модель предлагается с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (204 и 272 л. с.) и 2,0-литровым 204-сильным турбодизелем. В последнем случае средний расход топлива составляет 6,6 л/100 км.

Audi SQ5 Fullscreen
367-сильный Audi SQ5
Фото: Audi

Отдельного упоминания заслуживает заряженный кроссовер Audi SQ5 с 3,0-литровым V6 твин-турбо на 367 л. с. Он стоит от 82 900 евро.

Авто предлагают с передним или полным приводом. Ее можно оснастить адаптивными амортизаторами и пневмоподвеской.

Кстати, вскоре презентуют и новый Audi Q3 третьего поколения. Кроссовер заметили во время тестов.

Также Фокус рассказывал о новом Audi A6, который стал электромобилем.