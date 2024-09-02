Представлено новий Audi Q5 2025: як змінився преміальний кросовер (фото)
Кросовер Audi Q5 2025 став виразнішим на вигляд та сучаснішим усередині. Усі бензинові та дизельні версії моделі тепер стали гібридами.
У Німеччині презентували новий Audi Q5 третього покоління. Преміальний кросовер надійде в продаж в ЄС уже в цьому місяці за ціною від 52 300 євро. Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.
Дизайн Audi Q5 2025
Кросовер Audi Q5 виконаний у новому фірмовому стилі та нагадує нові Audi A5 та Q6 e-tron. Лінії кузова стали більш плавними, решітка радіатора – ширшою, а фари – тоншими. До речі, передня оптика може бути матричною, а задня – отримала органічні діоди (OLED). Цікаво, що спеціальний ліхтар у спойлері може проєктувати зображення.
У основі Audi Q5 2025 лежить сучасна платформа РРС. Кросовер дещо більший за попередника.
Салон та комплектація Audi Q5 2025
Інтер’єр Audi Q5 2025 зберігає знайоме компонування та став сучаснішим. На передній панелі встановили три дисплеї: віртуальний щиток приладів, 14,5-дюймовий тачскрін мультимедійної системи (вона створена на базі Android), а також окремий 10,9-дюймовий екран для переднього пасажира.
Крім того, доступна проєкція на лобове скло. Замість важеля КПП встановлені кнопки. Крісла другого ряду мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки.
Базова комплектація Audi Q5 2025 розширена і тепер включає парктронік, круїз-контроль із обмежувачем швидкості, системи розпізнавання знаків та контролю втоми водія. Серед опцій є 685-ваттна акустика Bang&Olufsen.
Новий Audi Q5, характеристики
Усі Audi Q5 2025 отримали 48-вольтну "м’яку" гібридну установку. Зі старту стандартну модель пропонують із бензиновими турбомоторами об’ємом 2,0 л (204 і 272 к. с.) та 2,0-літровим 204-сильним турбодизелем. У останньому випадку середня витрата пального становить 6,6 л/100 км.
Окремої згадки заслуговує заряджений кросовер Audi SQ5 із 3,0-літровим V6 твін-турбо на 367 к. с. Він коштує від 82 900 євро.
Авто пропонують з переднім або повним приводом. Її можна оснастили адаптивними амортизаторами та пневмопідвіскою.
До речі, невдовзі презентують і новий Audi Q3 третього покоління. Кросовер помітили під час тестів.
Також Фокус розповідав про новий Audi A6, який став електромобілем.