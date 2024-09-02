Представлено новий Audi Q5 2025: як змінився преміальний кросовер (фото)

Кросовер Audi Q5 2025 став виразнішим на вигляд та сучаснішим усередині. Усі бензинові та дизельні версії моделі тепер стали гібридами.

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У Німеччині презентували новий Audi Q5 третього покоління. Преміальний кросовер надійде в продаж в ЄС уже в цьому місяці за ціною від 52 300 євро. Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Дизайн Audi Q5 став елегантнішим Фото: Audi

Дизайн Audi Q5 2025

Кросовер Audi Q5 виконаний у новому фірмовому стилі та нагадує нові Audi A5 та Q6 e-tron. Лінії кузова стали більш плавними, решітка радіатора – ширшою, а фари – тоншими. До речі, передня оптика може бути матричною, а задня – отримала органічні діоди (OLED). Цікаво, що спеціальний ліхтар у спойлері може проєктувати зображення.

У ліхтарях використана OLED-оптика Фото: Audi

У основі Audi Q5 2025 лежить сучасна платформа РРС. Кросовер дещо більший за попередника.

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Салон та комплектація Audi Q5 2025

Інтер’єр Audi Q5 2025 зберігає знайоме компонування та став сучаснішим. На передній панелі встановили три дисплеї: віртуальний щиток приладів, 14,5-дюймовий тачскрін мультимедійної системи (вона створена на базі Android), а також окремий 10,9-дюймовий екран для переднього пасажира.

На передній панелі встановили три дисплеї Фото: Audi

Крім того, доступна проєкція на лобове скло. Замість важеля КПП встановлені кнопки. Крісла другого ряду мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки.

Базова комплектація Audi Q5 2025 розширена і тепер включає парктронік, круїз-контроль із обмежувачем швидкості, системи розпізнавання знаків та контролю втоми водія. Серед опцій є 685-ваттна акустика Bang&Olufsen.

Задні сидіння мають ррегулювання Фото: Audi

Новий Audi Q5, характеристики

Усі Audi Q5 2025 отримали 48-вольтну "м’яку" гібридну установку. Зі старту стандартну модель пропонують із бензиновими турбомоторами об’ємом 2,0 л (204 і 272 к. с.) та 2,0-літровим 204-сильним турбодизелем. У останньому випадку середня витрата пального становить 6,6 л/100 км.

367-сильний Audi SQ5 Фото: Audi

Окремої згадки заслуговує заряджений кросовер Audi SQ5 із 3,0-літровим V6 твін-турбо на 367 к. с. Він коштує від 82 900 євро.

Авто пропонують з переднім або повним приводом. Її можна оснастили адаптивними амортизаторами та пневмопідвіскою.

До речі, невдовзі презентують і новий Audi Q3 третього покоління. Кросовер помітили під час тестів.

Також Фокус розповідав про новий Audi A6, який став електромобілем.