Audi представили стильний і потужний електрокросовер із запасом ходу понад 600 км (фото)

Електромобіль Audi Q6 e-tron пропонують у версіях потужністю 462 та 517 к. с. Топовий варіант здатен розігнатися до 100 км/год за 4,3 с.

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У Німеччині презентували електричний кросовер Audi Q6 e-tron. Побратим Porsche Macan 2024 надійде в продаж із літа. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Audi.

Запас ходу електрокросовера сягає 625 км Фото: Audi

Новий Audi Q6 e-tron запозичив у Macan сучасну електричну платформу РРЕ. Це п’ятимісний сімейний електрокросовер, який зайняв нішу між моделями Audi Q4 e-tron і Q8 e-tron.

У ліхтарях встановлена OLED-оптика Фото: Audi

Розміри Audi Q6 e-tron 2024:

довжина — 4765 мм;

ширина — 1935 мм;

висота — 1681 мм.

Зовнішність Audi Q6 e-tron виконана в традиційному стилі марки. У дизайні переважають грані, а передня частина імітує широку решітку радіатора. Фари електрокара матричні, а в ліхтарях використана OLED-оптика.

На передній панелі встановили три дисплеї Фото: Audi

У салоні звертають на себе увагу незвичне чотириспицеве кермо й одразу три дисплеї на передній панелі — віртуальний щиток приладів, 14,5-дюймовий центральний тачскріхин і окремий 10,9-дюймовий сенсорний екран для переднього пасажира. Мультимедійна система створена на базі Google, є й проєкція на лобове скло з доповненою реальністю.

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Об’єм багажника Audi Q6 e-tron становить 526—1529 л. Також є невеликий 64-літровий відсік спереду.

Об'єм багажника Audi Q6 e-tron сягає 526—1529 л Фото: Audi Спереду є невеликий 64-літровий багажник Фото: Audi

Новий Audi Q6 e-tron дебютує у двох повнопривідних версіях. Стандартна модель отримала силову установку піковою потужністю 462 к. с., а SQ6 — 517 к. с. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 4,3 с.

Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу до 625 км. 800-вольтна архітектура дозволяє швидку (потужністю до 270 кВт) зарядку на 80% за 21 хвилину.

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