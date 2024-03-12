Преміальний брат VW Golf: Audi показали нову недорогу модель (відео)

Хетчбек і седан Audi A3 оновилися зовні та всередині. У лінійці з'явилася позашляхова версія, а деякі опції для моделі пропонуються за передплатою.

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Презентовано новий Audi A3 2024. Одна із найдоступніших моделей німецької марки пройшла фейсліфтинг і невдовзі надійде у продаж в Європі за ціною від 35 650 євро. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Audi.

Audi A3 Sedan Фото: Audi

Оновлення пройшли хетчбек і седан Audi A3. До того ж, презентували модель підвищеної прохідності allstreet зі збільшеним кліренсом та пластиковим обвісом.

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Упізнати Audi A3 2024 можна за новими решіткою радіатора, бамперами та оптикою. Крім того, ззаду з’явився дифузор. Як і раніше, модель створена на платформі VW Golf.

Хетчбеку оновили бампери, оптику і решітку радіатора Фото: Audi

У салоні покращили оздоблення, а також змінили дефлектори обдуву, центральну консоль та підлокітник. У всіх Audi A3 2024 встановлені віртуальна панель приладів та 10,1-дюймовий тачскрін.

Частину опцій для Audi A3 пропонують за передплатою Фото: Audi

Цікаво, що у країнах Європи опції можна не лише придбати, але й оформити за передплатою. Зокрема, пропонуються щомісячні платежі за двозонний клімат-контроль чи адаптивний круїз-контроль. Серед опцій є система напівавтономного руху.

Зі старту новий Audi A3 запропонують у двох 150-сильних версіях – 1,5-літровій бензиновій та 2,0-літровій дизельній. Пізніше запропонують інші версії, серед яких будуть плагін-гібриди, а також заряджені S3 та RS3.

До речі, надпотужний хетчбек Audi RS3 на 400 сил недавно бачили в Києві.

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