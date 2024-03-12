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Авто

Премиальный брат VW Golf: Audi показали новую недорогую модель (видео)

Audi A3, Audi A3 2024, новый Audi A3, новый Audi A3
Фото: Audi | В линейке Audi A3 появился внедорожный вариант

Хэтчбек и седан Audi A3 обновились снаружи и внутри. В линейке появилась внедорожная версия, а некоторые опции для модели предлагаются по подписке.

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Презентован новый Audi A3 2024. Одна из самых доступных моделей немецкой марки прошла фейслифтинг и вскоре поступит в продажу в Европе по цене от 35 650 евро. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Audi.

Audi A3 Sedan, Audi A3, Audi A3 2024, новый Audi A3, новый Audi A3 Fullscreen
Audi A3 Sedan
Фото: Audi

Обновления прошли хэтчбек и седан Audi A3. К тому же, презентовали модель повышенной проходимости allstreet с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом.

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Узнать Audi A3 2024 можно по новой решетке радиатора, бамперам и оптике. Кроме того, сзади появился диффузор. Как и прежде, модель построена на платформе VW Golf.

Audi A3 2024, Audi A3, новый Audi A3, новый Audi A3 Fullscreen
Хэтчбеку обновили бамперы, оптику и решетку радиатора
Фото: Audi

В салоне улучшили отделку, а также изменили дефлекторы обдува, центральную консоль и подлокотник. Во всех Audi A3 2024 установлены виртуальная панель приборов и 10,1-дюймовый тачскрин.

салон Audi A3, Audi A3 2024, новый Audi A3, новый Audi A3 Fullscreen
Часть опций для Audi A3 предлагают по предоплате
Фото: Audi

Интересно, что в странах Европы опции можно не только приобрести, но и оформить по предоплате. В частности, предлагаются ежемесячные платежи за двухзонный климат-контроль или адаптивный круиз-контроль. Среди опций есть система полуавтономного движения.

Со старта новый Audi A3 предложат в двух 150-сильных версиях — 1,5-литровой бензиновой и 2,0-литровой дизельной. Позже предложат другие версии, среди которых будут плагин-гибриды, а также заряженные S3 и RS3.

Кстати, сверхмощный хэтчбек Audi RS3 на 400 сил недавно видели в Киеве.

Также Фокус рассказывал о доступном спортивном кроссовере Hyundai.