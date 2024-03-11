Hyundai презентовали недорогой спортивный кроссовер по цене Duster (фото)

Новый Hyundai Creta N Line стал более выразительно выглядеть и богато укомплектован. Заряженный кроссовер оборудовали 160-сильным турбомотором.

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Кроссовер Hyundai Creta 2024 получил заряженный вариант N Line. Его презентовали в Индии и именно в этой стране стартуют продажи модели по цене от 1,68 млн рупий ($20 300). Ее подробности раскрыли на сайте южнокорейского производителя.

Кроссовер получил обвес и спойлер Фото: Hyundai

Новый Hyundai Creta N Line выглядит интереснее, чем стандартный кроссовер. Ему изменили решетку радиатора, установили более агрессивные бамперы и обвес с красными вставками, а также 18-дюймовые легкосплавные диски. На крыше появился спойлер. Также для авто предлагают новые яркие цвета.

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В салоне установили спортивные руль и сиденья, обшитые искусственной кожей с красными вставками и швами. Педали украсили металлическими накладками. На передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея.

В салоне появились ярко-красные акценты в салоне Фото: Hyundai

Новый Hyundai Creta N Line является флагманом в линейке, а потому богато укомплектован: есть панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, вентиляция передних кресел, электропривод сиденья водителя, камеры кругового обзора, акустика Bose с 8 динамиками и беспроводная зарядка для смартфонов. Также установлены системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.

Комплектация включает спортивные сиденья Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Creta N Line оснащен 1,5-литровым 160-сильным турбомотором и доступен с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 8,9 с, а средний расход топлива составляет 5,4 л/100 км.

Автомобилю перенастроили подвеску и руль. К тому же, появились спортивный выхлоп и набор режимов езды.

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