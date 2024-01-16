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Авто

Брутальный дизайн и богатое оснащение: Hyundai презентовали кроссовер за $13 500 (фото)

Hyundai Creta 2024, Hyundai Creta, новый Hyundai Creta, кроссовер Hyundai
Фото: Hyundai | Hyundai Creta получил широкую решетку радиатора

Новый Hyundai Creta стал выразительнее на вид и современнее внутри. Кроссоверу расширили комплектацию и добавили топовый 160-сильный турбомотор.

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Компактный бюджетный кроссовер Hyundai Creta прошел основательную модернизацию. Модель официально презентовали в Индии и она выходит на рынок по цене от 13 500 до 24 000 долларов. Подробности новинки раскрыли на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Hyundai Creta, Hyundai Creta 2024, новый Hyundai Creta, кроссовер Hyundai Fullscreen
Фонари растянуты на всю ширину кузова
Фото: Hyundai

Новый Hyundai Creta стал брутальнее на вид и теперь напоминает старших братьев Tucson и Palisade. Кроссовер получил огромную прямоугольную решетку радиатора, а его продолговатые диодные фары соединены диодной полосой. Фонари растянуты на всю ширину кузова.

салон Hyundai Creta, Hyundai Creta 2024, новый Hyundai Creta, кроссовер Hyundai Fullscreen
На передней панели установлены два дисплея
Фото: Hyundai

Салон Hyundai Creta 2024 претерпел еще более кардинальные изменения. Кроссовер получил новые руль, переключатели климата и переднюю панель с двумя 10,25-дюймовыми дисплеями. У задних сидений регулируются спинки, а объем багажника авто составляет 433 л.

Hyundai Creta 2024, Hyundai Creta, новый Hyundai Creta, кроссовер Hyundai Fullscreen
Передние сиденья можно оснастить вентиляцией
Фото: Hyundai
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Кроме того, расширена комплектация Hyundai Creta 2024. В базовой версии теперь 6 подушек безопасности, а топовый вариант получил двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, акустику Bose, электропривод водительского кресла, вентиляцию сидений. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

багажник Hyundai Creta, Hyundai Creta, новый Hyundai Creta, кроссовер Hyundai Fullscreen
Объем багажника составляет 433 л
Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Creta получил новый 1,5-литровый турбомотор на 160 л. с. В линейке остались атмосферная 115-сильная атмосферная версия этого двигателя и 1,5-литровый турбодизель мощностью 116 л. с. Разные варианты модели оснащают 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП, а также 7-ступенчатым роботом и вариатором.

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