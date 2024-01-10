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Авто

Свыше 1000 сил и 2 с до сотни: представлен самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)

Mullen Five RS, Mullen Five, самый быстрый кроссовер
Mullen Five RS выглядит агрессивннее, чем стандартная модель

Купе-кроссовер Mullen Five RS оснащен силовой установкой мощностью более 1000 л. с. Электромобиль способен развить скорость свыше 320 км/ч.

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Электрический кроссовер Mullen Five получил новую спортивную версию RS. Ее представили в Лас-Вегасе на шоу CES, а производство планируют начать в 2025 году. Об этом сообщается на сайте американского автопроизводителя.

Mullen Five RS, Mullen Five, самый быстрый кроссовер Fullscreen
На крыше установлено антикрыло

Новый Mullen Five RS оснащен двумя моторами суммарной мощностью свыше 1000 л. с. и 2-ступенчатой КПП. Разгон до 100 км/ч занимает менее 2 с, а максимальная скорость превышает 320 км/ч, то есть это будет самый быстрый кроссовер в мире.

Mullen Five RS 2024, Mullen Five, самый быстрый кроссовер Fullscreen
Электрокроссовер получил силовую установку мощностью свыше 1000 сил

У Mullen Five RS спортивная подвеска с изменяемым клиренсом и карбоново-керамические тормозные диски. Тормозной путь со 100 км/ч составляет 33,5 м.

Салон Mullen Five RS, Mullen Five, самый быстрый кроссовер Fullscreen
На передней панели установлены три дисплея

Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода более 480 км. 800-вольтное электрооборудование позволяет быструю зарядку на 80% за 21 минуту.

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Электромобиль Mullen Five – обтекаемый 4,9-метровый купе-кроссовер. Версия RS отличается более агрессивным дизайном передней части, обвесом, антикрылом на крыше и 21-дюймовыми дисками.

салон Mullen Five RS, Mullen Five, самый быстрый кроссовер Fullscreen
В салоне установлены четыре отдельных кресла

Салон Mullen Five RS отделан нубуком, алькантарой и карбоном. На передней панели расположены два больших дисплея и тоненький экран для переднего пассажира.

Мультимедийную систему авто дополнят искусственным интеллектом и функцией распознавания лица. В салоне установлены четыре отдельных кресла.

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