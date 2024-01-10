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Авто

Понад 1000 сил і 2 с до сотні: представлено найшвидший у світі кросовер (фото, відео)

Mullen Five RS, Mullen Five, найшвидший кросовер
Mullen Five RS має агресивніший вигляд, ніж стандартна модель

Купе-кросовер Mullen Five RS оснащений силовою установкою потужністю понад 1000 к. с. Електромобіль здатний розвинути швидкість понад 320 км/год.

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Електричний кросовер Mullen Five отримав нову спортивну версію RS. Її представили в Лас-Вегасі на шоу CES, а виробництво планують розпочати у 2025 році. Про це повідомляється на сайті американського автовиробника.

Mullen Five RS, Mullen Five, найшвидший кросовер Fullscreen
На даху встановлено антикрило

Новий Mullen Five RS оснащений двома моторами сумарною потужністю понад 1000 к.с. і 2-ступінчастою КПП. Розгін до 100 км/год займає менше 2 с, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год, тобто це буде найшвидший кросовер у світі.

Mullen Five RS 2024, Mullen Five, найшвидший кросовер Fullscreen
Електрокросовер отримав силову установку потужністю понад 1000 сил

У Mullen Five RS спортивна підвіска зі змінним кліренсом і карбоново-керамічні гальмівні диски. Гальмівний шлях зі 100 км/год становить 33,5 м.

Салон Mullen Five RS, Mullen Five, найшвидший кросовер Fullscreen
На передній панелі встановлено три дисплеї

Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу понад 480 км. 800-вольтне електрообладнання дає змогу швидку зарядку на 80% за 21 хвилину.

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Електромобіль Mullen Five — обтічний 4,9-метровий купе-кросовер. Версія RS вирізняється агресивнішим дизайном передньої частини, обвісом, антикрилом на даху і 21-дюймовими дисками.

салон Mullen Five RS, Mullen Five, найшвидший кросовер Fullscreen
У салоні встановлено чотири окремі крісла

Салон Mullen Five RS оздоблений нубуком, алькантарою і карбоном. На передній панелі розташовані два великі дисплеї і тоненький екран для переднього пасажира.

Мультимедійну систему авто доповнять штучним інтелектом і функцією розпізнавання обличчя. У салоні встановлено чотири окремі крісла.

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