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Авто

1100 сил і 320 км/год: розсекречено найшвидший у світі кросовер за $55 000 (фото)

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Mullen Five — новий спортивний електрокросовер зі США

Новий Mullen Five – чотиримісний електричний купе-кросовер з елегантним дизайном. Топова версія моделі розганяється до сотні менш ніж за 2 секунди.

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Американська компанія Mullen створила швидкісний електрокросовер Five. Його презентують 20 серпня, але перші фото моделі вже опубліковано. Деталі новинки розкрили на сайті автовиробника.

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У авто похилий аркоподібний дах

Новий Mullen Five – п'ятимісний середньорозмірний купе-кросовер з дизайном, що обтікає. У нього аркоподібний дах, висока віконна лінія та загострена задня частина. Виражений "ніс" узгоджується з тоненькими діодними фарами. Заряджений варіант RS дізнається за обвісом і заниженим кліренсом.

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Салон виконаний чотиримісним

У салоні встановлені чотири окремі крісла, розділені по центру високим тунелем. Mullen Five має мініатюрний віртуальний щиток приладів і великий тачскрин.

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Електричний кросовер Mullen Five запропонують у двох версіях. Базовий варіант (його потужність не вказують) зможе розганятись до 100 км/год за 3,2 с, а його максимальну швидкість обмежать на 250 км/год.

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1100-сильний Mullen Five RS розвиває швидкість понад 320 км/год.

Топовий Mullen Five RS отримає 1100-сильну установку. У цьому випадку розгін до 100 км/год займе менше 2 секунд, а максимальна швидкість перевищить 320 км/год. Авто буде швидше, ніж Tesla Model X Plaid та Ferrari Purosangue і стане найшвидшим у світі кросовером.

Електромобіль Mullen Five оснастять батареєю ємністю 95 кВт∙год. Заявлений запас ходу у базовій версії складає 523 км. Ціна стартує з 55 000 доларів, тобто модель недорога, враховуючи її характеристики.

Раніше Фокус розповідав, що General Motors створили конкурента Tesla Model 3 за 20 000 доларів.

Також ми писали про перший електромобіль Acura.