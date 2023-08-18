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Американський японець: Honda презентувала потужний преміальний електрокросовер (відео)

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Фото: Honda | Acura ZDX другого покоління стала електромобілем

Електромобіль Acura ZDX розробили спільно з General Motors. Топова модифікація отримала 500-сильну установку.

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У США відбулася офіційна презентація Acura ZDX другого покоління. Модель повернулася на ринок у новому форматі — як преміальний електрокросовер. Її продажі стартують з першого кварталу 2024 року за ціною приблизно від 60 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Honda.

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Електрокросовер побудований на платформі від General Motors
Фото: Honda

Нова Acura ZDX суттєво відрізняється від моделі першого покоління. Пішов у минуле купеподібний профіль — силует електрокросовера став більш традиційним. Замість фірмового "дзьоба" решітки радіатора — пластикова заглушка з діодним підсвічуванням. З нею поєднуються тоненькі фари.

Кросовер Acura ZDX — спільна розробка Honda та General Motors, адже використовує платформу Ultium, як Chevrolet Blazer чи Cadillac Lyriq.

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На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: Honda

Розміри Acura ZDX 2024:

  • довжина — 5021 мм;
  • ширина — 1956 мм;
  • висота — 1636 мм;
  • колісна база — 3094 мм.
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Передні сидіння розділені високим тунелем
Фото: Honda

У салоні Acura ZDX встановлені віртуальний щиток приладів і 11,3-дюймовий тачскрін, а мультимедіа створена на базі Google. Сидіння розділені високим тунелем.

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Базова комплектація охоплює адаптивний круїз-контроль, акустику Bang&Olufsen з 14 динаміками, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі та контролю "сліпих" зон. Топовий варіант Type S отримав систему напівавтономного водіння.

Електромобіль Acura ZDX запропонують у 340-сильній задньопривідній і 500-сильній повнопривідній версіях. Обидві вони оснащені батареєю на 102 кВт∙год, а запас ходу становить 523 і 463 км, відповідно. Більш потужна версія отримає гальма Brembo і шини розміром 275/40 ZR22.

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