Американський японець: Honda презентувала потужний преміальний електрокросовер (відео)

Електромобіль Acura ZDX розробили спільно з General Motors. Топова модифікація отримала 500-сильну установку.

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У США відбулася офіційна презентація Acura ZDX другого покоління. Модель повернулася на ринок у новому форматі — як преміальний електрокросовер. Її продажі стартують з першого кварталу 2024 року за ціною приблизно від 60 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Honda.

Електрокросовер побудований на платформі від General Motors Фото: Honda

Нова Acura ZDX суттєво відрізняється від моделі першого покоління. Пішов у минуле купеподібний профіль — силует електрокросовера став більш традиційним. Замість фірмового "дзьоба" решітки радіатора — пластикова заглушка з діодним підсвічуванням. З нею поєднуються тоненькі фари.

Кросовер Acura ZDX — спільна розробка Honda та General Motors, адже використовує платформу Ultium, як Chevrolet Blazer чи Cadillac Lyriq.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Honda

Розміри Acura ZDX 2024:

довжина — 5021 мм;

ширина — 1956 мм;

висота — 1636 мм;

колісна база — 3094 мм.

Передні сидіння розділені високим тунелем Фото: Honda

У салоні Acura ZDX встановлені віртуальний щиток приладів і 11,3-дюймовий тачскрін, а мультимедіа створена на базі Google. Сидіння розділені високим тунелем.

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Базова комплектація охоплює адаптивний круїз-контроль, акустику Bang&Olufsen з 14 динаміками, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі та контролю "сліпих" зон. Топовий варіант Type S отримав систему напівавтономного водіння.

Електромобіль Acura ZDX запропонують у 340-сильній задньопривідній і 500-сильній повнопривідній версіях. Обидві вони оснащені батареєю на 102 кВт∙год, а запас ходу становить 523 і 463 км, відповідно. Більш потужна версія отримає гальма Brembo і шини розміром 275/40 ZR22.

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