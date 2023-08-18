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Американский японец: Honda презентовала мощный премиальный электрокроссовер (видео)

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Фото: Honda | Acura ZDX второго поколения стала электромобилем

Электромобиль Acura ZDX разработали совместно с General Motors. Топовая модификация получила 500-сильную установку.

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В США состоялась официальная презентация Acura ZDX второго поколения. Модель вернулась на рынок в новом формате – как премиальный электрокроссовер. Ее продажи стартуют с первого квартала 2024 года по цене примерно от 60 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Honda.

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Электрокроссовер построен на платформе от General Motors
Фото: Honda

Новая Acura ZDX существенно отличается от модели первого поколения. Ушел в прошлое купеобрабный профиль – силуэт электрокроссовера стал более традиционным. Вместо фирменного "клюва" решетки радиатора – пластиковая заглушка с диодной подсветкой. С ней сочетаются тоненькие фары.

Кроссовер Acura ZDX – совместная разработка Honda и General Motors, ведь использует платформу Ultium, как Chevrolet Blazer или Cadillac Lyriq.

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На передней панели установлены два дисплея
Фото: Honda

Размеры Acura ZDX 2024:

  • длина – 5021 мм;
  • ширина – 1956 мм;
  • высота – 1636 мм;
  • колесная база – 3094 мм.
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Передние сиденья разделены высоким тоннелем
Фото: Honda

В салоне Acura ZDX установлены виртуальный щиток приборов и 11,3-дюймовый тачскрин, а мультимедиа создана на базе Google. Сиденья разделены высоким тоннелем.

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Базовая комплектация включает адаптивный круиз-контроль, акустику Bang&Olufsen с 14 динамиками, системы автоматического торможения, удержания в полосе и контроля "слепых" зон. Топовый вариант Type S получил систему полуавтономного вождения.

Электромобиль Acura ZDX предложат в 340-сильной заднеприводной и 500-сильной полноприводной версиях. Обе они оснащены батареей на 102 кВт∙ч, а запас хода составляет 523 и 463 км, соответственно. Более мощная версия получит тормоза Brembo и шины размером 275/40 ZR22.

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