Самый оригинальный электромобиль Honda снимут с производства: названа причина

Honda e не смогла добиться успеха на рынке — компактный хэтчбек не пользуется спросом. Его нишу займет электрокроссовер Honda e:Ny1.

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Электромобиль Honda e вскоре прекратят выпускать и новое поколение компактной модели не планируется. Об этом заявила руководитель британского представительства Honda Ребекка Адамсон в комментарии изданию Autocar.

По ее словам, Honda будет делать ставку на электрокроссоверы, ведь они пользуются большим спросом. Компактных городских электрокаров в линейке марки не будет.

Кроссовер e:Ny1 заменит Honda e на европейском рынке Фото: Honda

Большие надежды на европейском рынке возлагают на компактный электрокроссовер Honda e:Ny1, который поступит в продажу под конец года. Он компактный и относительно недорогой, а его запас хода превышает 400 км.

К тому же, электромобиль Honda e с момента дебюта в 2019 году так и не добился успеха на рынке. Оригинальная модель в ретро-стиле создавалась, в первую очередь, для Европы, однако там лучшим результатом стали 4000 проданных авто в 2020 году.

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Новая Honda e оказалась слишком дорогой. Электрокар стоит от 39 900 евро и при этом способна проехать всего 222 км без подзарядки. По схожей цене в Европе можно приобрести более крупные Volkswagen ID.3, Peugeot e-2008 или Opel Mokka Electric с гораздо большим запасом хода.

Ранее Фокус сообщал, что Honda и General Motors совместно разрабатывают премиальный электрокроссовер.

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