Honda показала недорогой спортивный кроссовер для молодежи по цене "Дастера" (фото)

Новая Honda WR-V RS занижежна и получила агрессивный аэродинамический обвес. На крыше кроссовера появился большой спойлер.

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Бюджетный кроссовер Honda WR-V может получить спортивную версию. Ее прототип презентовали на автошоу в Джакарте. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новая Honda WR-V стала выразительнее на вид. Кроссовер получил массивный ародинамический обвес, а его клиренс существенно занижен. Кроме того, предусмотрены 17-дюймовые легкосплавные диски, а на крыше установлен спойлер.

На крыше установлен спойлер Фото: carscoops.com

За основу взята топовая версия Honda WR-V RS. Ее салон отделан кожей с контрастной красной прострочкой и установлены спортивные сиденья.

Тюнинг Honda WR-V RS не затронул интерьер и силовой агрегат. Компактный кроссовер Honda оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 121 л. с. и бесступенчатым вариатором. Пока информации о возможном запуске такой версии в производство нет.

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Бюджетный кроссовер Honda WR-V второго поколения презентовали в конце прошлого года. Компактная четырехметровая модель предназначена для молодежи. Цена Honda WR-V стартует примерно с 15 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Honda и General Motors совместно готовят роскошный электрокроссовер.

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