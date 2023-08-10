Капсула времени за $79 000: обнаружено 36-летнее купе Honda в состоянии нового авто (фото)

За 36 лет Honda Prelude проехала менее 7000 км и отлично сохранилась. Купе оснащено практически всеми возможными опциями.

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В США обнаружена идеально сохраненная Honda Prelude 1987 года. Спортивное купе продали на аукционе за 79 000 долларов. Об этом сообщается на сайте Bring a Trailer.

Пробег купе составляет всего 6760 км Фото: Bring a Trailer

Honda Prelude – знаменитая модель, однако эти автомобили сейчас очень дешевые в виду возраста и большого пробега. Впрочем, это купе – исключение, ведь за 36 лет оно проехало всего 6760 км.

Салон Honda Prelude идеально сохранился Фото: Bring a Trailer

Японский автомобиль отлично сохранился и выглядит как новый. У него идеальное состояние лакокрасочного покрытия кузова и велюровой отделки салона. Сохранена и оригинальная квитанция на авто: первый владелец приобрел его в 1984 году в штате Вермонт за 15 145 долларов.

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Купе Honda Prelude оснащено 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л. с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП.

Под капотом установлен 2,0-литровый 110-сильный мотор Фото: Bring a Trailer

К тому же, комплектация Honda Prelude довольно богатая, по меркам 80-х. Она включает практически все возможные опции: центральный замок, электростеклоподъемники, магнитолу, люк, кондиционер, усилитель руля. Кроме того, установлены 13-дюймовые диски и задний спойлер.

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